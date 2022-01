Rekordpreise: Nächster Engpass droht bei Magnesium

China beherrsche den Halbleitermarkt und habe bei Magnesium mit 87 Prozent der Weltproduktion fast ein Monopol, so Hecht. Der Halbleitermangel sei jedoch nicht nur von der Corona-Pandemie verursacht worden, so der Professor für Beschaffungsmanagement an der TH Ingolstadt. China setze Fünf-Jahres-Pläne bei Kerntechnologien effizient um.