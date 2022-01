Lawinenopfer wartete stundenlang auf Bergretter

Ohne Kommunikationsmittel unterwegs

Weil die drei Alpinisten weder Funkgerät noch Satellitentelefon bei sich hatten, musste der unverletzte Deutsche zwei Stunden zu einer Hütte marschieren, um Hilfe zu holen. Erst in den späten Abendstunden fanden dann die Retter Anna T. in den Schneemassen. Wie Codó weiter berichtet, hatten die Alpinisten sich nicht im Nationalpark Los Glaciares registiert, in dem sich der Mount Fitz Roy befindet. „Dadurch wurde die Suche nach den Opfern zusätzlich erschwert und hat uns wertvolle Zeit gekostet“, meint die Bergretterin.