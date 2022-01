„Rainbow Six Extraction“: Sie sind unter uns!

Ab dem 20. Jänner können sich Gamer in Ubisofts PvE-Koop-Shooter „Rainbow Six Extraction“ plattformübergreifend auf PC, PlayStation und Xbox in bis zu dreiköpfigen Teams einer außerirdischen Bedrohung stellen. Nach Abschluss jedes Missionsziels muss eine schwierige Entscheidung getroffen werden: abziehen und die Belohnungen einsammeln oder weiter vordringen, um sich härteren Gegnern zu stellen und größere Belohnungen in einem herausfordernden und intensiven Erlebnis zu verdienen. Wie das aussieht, zeigt ein neuer Gameplay-Trailer.