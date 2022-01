Meine emotionalsten Momente als Ski-Zuschauer

Die Leistung, die Hannes in Adelboden abgeliefert hat, ist beeindruckend: skifahrerisch, vor allem aber mental. Ausfall in Val d’Isere, Ausfall in Madonna. Startnummer 38, Rang sieben nach Durchgang eins. Die Bedingungen und die Sicht waren für alle nicht einfach. Da darf man den zweiten Lauf schon einmal taktisch anlegen. Man darf, muss aber nicht. Hannes hat voll attackiert und kein bisschen taktiert. Er hat seine Gedanken Gedanken sein lassen, seinen Perfektionismus kurz abgelegt. Und er hat nie aufgegeben. Was Hannes gestern gezeigt hat, war einfach inspirierend - wie man auch in den Instagram-Beiträgen vieler Freunde und Athleten lesen konnte.