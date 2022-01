Prescott mit Touchdown-Rekord für Dallas Cowboys

Quarterback Dak Prescott hat in der National Football League (NFL) mit 37 Touchdown-Pässen in einer Saison eine neue Bestmarke für den Traditionsclub Dallas Cowboys aufgestellt. Mit seinem fünften Touchdown-Pass beim 51:26-Erfolg bei den Philadelphia Eagles verbesserte Prescott am Samstagabend den bisherigen Clubrekord von Tony Romo aus dem Jahr 2007.