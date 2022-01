Herzogin Kate feiert 40er mit umwerfenden Porträts

Die britische Herzogin Catherine von Cambridge hat an ihrem 40. Geburtstag drei Porträtfotos von sich veröffentlicht, die in die Geschichtsbücher eingehen werden. Die glamourösen und stilvollen Aufnahmen, die der italienische Modefotograf Paolo Roversi nach Kates Wünschen aufgenommen hat, werden künftig in der National Portrait Gallery in London hängen, nachdem sie in Ausstellungen im ganzen Land gezeigt wurden.