Herzogin Kate: Das war ihr allergrößter Traum

Immerhin: All das hat Kate auch erreicht. Mit Prinz William hat sie nicht nur die Kinder George, Charlotte und Louis, sondern lebt einen Großteil des Jahres mit der Rasselbande auch in Anmer Hall, dem Landsitz der Cambridges. „Familie ist ihr unglaublich wichtig und als Mutter ist sie wirklich sie selbst geworden“, bestätigte die Freundin. Immer wieder hat Kate in der Vergangenheit betont, dass es ihr wichtig sei, ihre Kinder so normal und naturverbunden wie möglich aufwachsen zu lassen.