Kranaufbau stürzt im Zillertal auf Holzarbeiter

In Hart im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) kam es am Samstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall: Beim Versuch, einen Kranaufbau von einem Hänger zu heben, stürzte dieser herab und klemmte die Beine eines 32-jährigen Österreichers ein. Der Arbeiter wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck geflogen.