D: Covid-Neuinfektionen in einer Woche verdoppelt

Sieben-Tage-Inzidenz auf 335,9 gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steig am Samstag auf 335,9 von 303,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 268 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Infektionen dem Erreger SARS-CoV-2.