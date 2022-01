Hämmerle-Brüder im Cross-Finale in Krasnojarsk

Sechs Männer und eine Frau aus dem ÖSV-Kader haben sich am Freitag für den ersten von zwei Snowboardcross-Weltcups (8. und 9. Jänner) in Krasnojarsk (Russland) qualifiziert. Am besten schnitt dabei Weltcup-Spitzenreiter Alessandro Hämmerle ab, der Sechster wurde.