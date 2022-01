Suns holen 30. Sieg ++ Knicks mit Buzzerbeater

Die Golden State Warriors verpassten ihren 30. Saisonerfolg. Ohne die angeschlagenen Stephen Curry und Draymond Green setzte es ein 96:101 bei den New Orleans Pelicans. Die Memphis Grizzlies landeten mit einem 118:88 gegen die Detroit Pistons ihren siebenten Sieg in Serie. Beim 108:105-Heimerfolg der New York Knicks gegen die Boston Celtics brachte ein wilder Dreipunkter mit Brett von RJ Barrett mit der Schlusssirene die Entscheidung.