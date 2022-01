Zeller Eisbären brannten Feuerwerk ab

Den Neujahrsauftakt hatten die Zeller Eisbären gegen Kitzbühel mit 7:4 noch vermasselt. Doch gegen Meran legte die Ekrt-Crew los wie die Feuerwehr! Nach 124 Sekunden führten die Hausherren bereits mit 2:0. Am Ende hieß es dank sieben verschiedener Torschützen sogar 7:0 - ein echtes Feuerwerk vor heimischer Kulisse. Knapp 500 Zuschauer kamen in die Eisbären-Halle. Torhüter Dominik Frank sorgte für eine Zeller Premiere und hielt den Kasten zum ersten Mal in dieser Saison sauber.