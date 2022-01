Umfrage zeigt breite Zustimmung zu Vermögenssteuer

Aufforderung an Grüne in Regierung

An die 70 Milliarden Euro würden die bereits ausgegebenen oder eingeplanten Corona-Hilfen in Österreich betragen. „Eine Vermögenssteuer in Österreich könnte mindestens bis zu 6,3 Milliarden Euro Mehreinnahmen pro Jahr bringen“, rechnet Fürst vor. Es dürfe nicht sein, dass jene die Kosten der Krise tragen müssen, die brav und fleißig ihrer Arbeit nachgehen. Gefordert seien daher die Grünen, in der Bundesregierung eine entsprechende Initiative zu setzen, so der SPÖ-Politiker.