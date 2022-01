Osttiroler Extremsportler „erradelte“ 800.000 Euro

Weitere Pläne sind bereits in der Ausarbeitung

Auch heuer stehen einige Projekte an. So soll es neben dem alljährlichen Radeln bei Licht ins Dunkel endlich mit dem 24-Stunden-Spinning-Marathon klappen. Die Zusage von über 200 Teilnehmer hatte er bereits, coronabedingt musste er aber abgesagt werden. Geplant ist das Event im November.