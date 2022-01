Neue Baumart nach Leonardo DiCaprio benannt

Weil er sich für den Erhalt des Ebo-Regenwaldes in Kamerun eingesetzt hat, ist ein dort entdeckter Baum nach dem US-Schauspieler Leonardo DiCaprio benannt worden. Der vier Meter hohe Tropenbaum mit seinen gelbgrünen Blüten am Stamm heißt nun Uvariopsis dicaprio, wie ein Forscherteam der britischen Kew Gardens am Donnerstag mitteilte. Der Baum ist die erste neu entdeckte Spezies, die dieses Jahr einen Namen erhielt.