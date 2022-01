Brand in der Lobau: SPÖ-Urgestein zündelt im Netz

Die radikale Äußerung des Politikers hat auch bei „Krone“-Lesern für Diskussionsstoff gesorgt. Ein User fordert den sofortigen Parteiausschluss. Es werden aber noch extremere Meinungen gegen die Hass-Postings geäußert: „Ich hoffe, dass all jene, die eine derartige Straftat androhen oder begrüßen, in Haft landen.“



Mittlerweile hat sich Herbert Steyrer, viele Jahre lang Bezirkssekretär der SPÖ-Donaustadt, bei der „Krone“ gemeldet. „Die Formulierung mit dem Orden, war vielleicht überzogen. Doch ich hatte damit die Hoffnung verbunden, dass nun eine sofortige Räumung der Baustelle erfolgt“, so Steyrer. Das Posting sei seine Privatmeinung gewesen und nicht offizielle Linie der SPÖ. „Selbstverständlich sollten dabei keine Menschen zu Schaden kommen“, sagt er nun.