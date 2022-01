Ex-Sektionschef der SPÖ will Orden für Feuerteufel

Die Baustellenbesetzer in der Donaustadt und die SPÖ, eine merkwürdige Konstellation. Während die rote Jugendchefin mit den Lobau-Aktivisten gemeinsam Silvester feierte, möchte sie hoher Ex-Funktionär am liebsten zum Teufel jagen. Er bejubelt den Brand im Protestcamp und will den Feuerteufel ehren.