Kopfstoß und Pistole: Wilder Streit in Wiener Büro

Ein wilder Streit in einem Übersetzungsbüro in Wien-Favoriten endete am Mittwoch mit Blaulicht und einem Waffenverbot. Was wie ein normaler Arbeitstag begann, eskalierte am späten Nachmittag völlig: Zwei Männer – ein 23-jähriger Syrer und ein 28-Jähriger mit noch ungeklärter Staatsangehörigkeit – gerieten heftig aneinander ...