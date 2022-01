Räuber überfiel mit Messer in der Hand Tabaktrafik

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am 5. Jänner 2022 eine Trafik in Linz. Der mit einer schwarzen Wollmütze und schwarzem Mund-Nasenschutz maskierte Täter betrat kurz nach 17 Uhr den Verkaufsraum und forderte von der Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Bargeldbestände. Die 41-Jährige übergab das Geld, das der Täter mitsamt dem Messer in einem grünen Rucksack verstaute und Richtung Ebenhochstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.