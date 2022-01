Trotz Omikron-Welle: Impfbereitschaft nimmt ab

Einige Bezirke deutlich unter dem Durchschnitt

Bei den Bezirken gibt es markante Ausreißer nach unten: Der Bezirk Braunau in Oberösterreich ist dabei mit einer der Durchimpfungsrate unter 60 Prozent (59,5 Prozent) das Schlusslicht. Ebenfalls Aufholbedarf haben Spittal an der Drau in Kärnten (rund 61,8 Prozent), Hallein in Salzburg (63 Prozent) und die zweitgrößte oberösterreichische Stadt Wels (63,8 Prozent).