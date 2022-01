Double-Double von Pöltl an früherer Wirkungsstätte

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) zum elften Mal in der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) ein Double-Double erzielt. Der Center markierte bei den Toronto Raptors und somit an früherer Wirkungsstätte 19 Punkte und zwölf Rebounds, konnte aber die vierte Niederlage in Folge seines Teams nicht verhindern. Die Texaner verloren mit 104:129. In 22:38 Minuten Einsatzzeit verbuchte der Center zudem vier Assists.