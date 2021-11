Wien schaltet weitere 50.400 Kinderimpfungen frei

Geimpft werden die Kinder ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer - mit einer geringeren Dosis als bei Älteren. Das entspricht den Kritieren, unter denen die Covid-Schutzimpfung in den USA zugelassen ist. In der EU ist die Kinderimpfung bisher nicht zugelassen, die Anwendung erfolgt also „off label“. Bis Jahresende will Wien so rund 60.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen das Coronavirus immunisiert haben.