Ab Montag Kinderimpfung im Wiener Austria Center

Geimpft werden Kinder ausschließlich mit Biontech/Pfizer, in der Zeit zwischen 7 und 10 Uhr sowie von 15 bis 19.45 Uhr sieben Tage die Woche. Rund 200 Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen würden so in dieser Pilotphase durchgeführt werden können, heißt es dazu am Freitagabend in einer Aussendung der Stadt Wien.