Rabiater Betrunkener ging auf Vermieterin los

Der 58-Jähriger geriet am Abend mit seiner 70-jährigen Vermieterin in Streit. Dabei dürfte er die Frau geschlagen und verletzt haben, sie rief die Polizei. Im Verlauf der Erhebungen widersetzte sich der Beschuldigte den Anordnungen der Polizisten und wollte zur Anzeigerin gelangen. Dies verhinderten die Beamten, indem sie sich ihm in den Weg stellten.