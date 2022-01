Omikron: Rufe nach Lockerung der Quarantäne-Regeln

Eine Einigung auf neue Quarantäneregeln könnte dann am Bund-Länder-Gipfel am kommenden Donnerstag erfolgen. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) spricht sich im Vorfeld jedenfalls für bundeseinheitliche Regelungen aus, wie es aus seinem Büro hieß: „Wenn eine Person voll immunisiert ist, wäre eine Verkürzung der Quarantäne anzudenken, wenn dies aufgrund der hohen Infektionszahlen als notwendig erscheint.“ Was den Schulbetrieb angeht, solle es so lange wie möglich Präsenzunterricht geben, so Kaiser: „Es gelte wieder: Lüften, Maske tragen und vermehrte Testungen.“ Ferner sei zu überlegen, die PCR-Testungen auszubauen und Antigen- mit PCR-Tests gleichzustellen, sollte sich die Situation zuspitzen.