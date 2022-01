Stadtrat befürchtet Flut an Klassenschließungen

Kampf um offene Schulen und Präsenzunterricht

„Wir haben in der ersten Phase der Pandemie deutlich gesehen, welch vielseitige negative Begleiterscheinungen Distance Learning für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Eltern hat. Eine Situation wie damals wollen wir auf jeden Fall verhindern!“, so Wiederkehr, der den Appell wiederholt, am Montag Kinder mit einem gültigen PCR-Test in die Schule zu schicken. Er ersucht die Familien am Wochenende selbsttändig einen Test zu machen, um trotz Omikron einen möglichst sicheren Schulstart zu ermöglichen.