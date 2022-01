Goldene Zukunft ist Pia und Timo gewiss

Bruderduell an der Kletterwand

Damit macht er es Bruder Nicolai (21) nach, der den Titel 2019 gewann. „Bald will ich ihn an der Kletterwand fordern - vielleicht kann ich heuer erstmals im Weltcup starten“, so Timo, der etwas Druck verspürt. „Ich habe eine starke Saison hinter mir - das will ich wiederholen!“ Auch Olympia 2024 hat er im Blick.