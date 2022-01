So gefährlich sind alte Atom-Meiler

In England fiel ein AKW plötzlich aus

In den 1980er-Jahren nahm das Atomkraftwerk Dungeness B zwei Reaktoren in Betrieb - jeder etwas kleiner als Krško, beide jünger als der slowenische Meiler. Eigentlich sollte Dungeness B laut Plan des französischen Konzerns EDF bis 2028 am Netz hängen, doch 2018 kam das Desaster. „Signifikante und anhaltende Probleme“ sorgten für Alarmstufe Rot.