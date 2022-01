1440 Einsätze für Salzburger Notarzthubschrauber

Bei 1.093 so genannten Primäreinsätzen (76 Prozent) brachte Christophorus 6 Notarzt oder Notärztin und einen Flugretter zur schnellen Hilfe direkt an den Notfallort. Am häufigsten (51 Prozent) wurde C6 zu internistischen und neurologischen Notfällen gerufen. Unfälle in der Arbeit, im Haushalt, in der Schule oder in der Freizeit waren bei 131 Einsätzen der Grund für die Alarmierung des Hubschraubers. Verkehrsunfälle wiederum machten lediglich knapp sechs Prozent der Einsätze aus. 41 Personen mussten zum Teil unter schwierigsten Bedingungen mittels Taubergung aus unwegsamem Gelände geborgen werden. Hinzu kommen auch 124 Sekundäreinsätze - dabei handelt es sich um äußerst dringende Verlegungsflüge von Krankenhaus zu Krankenhaus, um Patienten eine spezielle Versorgung zu ermöglichen.