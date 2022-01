Ashley Graham zeigt kugelrunden Zwillingsbauch

Ließ Fans an Schwangerschaft teihaben

Ashley Graham ließ ihre Fans - wie schon bei Söhnchen Issac - an vielen Aspekten ihrer Schwangerschaft teilhaben. Unter anderem zeigte sie stolz die Veränderungen, die ihr Körper in den letzten Monaten durchgemacht hatte. Vor einigen Wochen postete sie etwa ein Foto, das die vielen kleinen Dehnungsstreifen auf ihrem Bauch zeigte. Ihr Ehemann nenne die von vielen Menschen als Makel empfundenen kleinen roten Risse in der Haut liebevoll „Baum des Lebens“, schwärmte die US-Amerikanerin zu der Aufnahme.