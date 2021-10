Frankreich bekennt sich wieder offen zu Atom-Liebe

Atomkraft mit Nationalstolz verbunden

Die Mini-Reaktoren (SMR - Small Modular Reactor), in die Macron nun investieren will, sind bei Weitem nicht produktionsreif. Ein einziges Modell läuft derzeit in Russland. Die Industrie aber hat wenig Interesse an den kleinen Reaktoren, weil sie relativ wenig Strom produzieren und herkömmliche Atomkraftwerke nicht ersetzen können. Macron geht es auch um Unabhängigkeit in der Energieproduktion: „Wir dürfen niemals zu abhängig von einer Energiequelle sein, die attraktiv erscheint, wenn die Preise niedrig sind.“