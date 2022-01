Franziskusheim Klagenfurt: Geschützt, aber einsam

Nur zwei Besuche pro Tag

In Zeiten der Pandemie sind ausschließlich zwei Besuche täglich erlaubt – und das nur zu vorgegebenen Zeiten. Nicht einfach! Wer kann unter der Woche schon vormittags von 10 bis 12 Uhr oder nachmittags von 13 bis 17 Uhr so einfach von der Arbeit weg? Die Administrative Leiterin Sabine Opietnik erklärt: „Wir haben konkrete Anweisungen für die Besuchszeiten. Wir müssen unsere Bewohner wie in allen anderen Alten- und Pflegeheimen vor dem Virus schützen.“