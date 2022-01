Nur noch 53 echte Postfilialen in der Steiermark

Es ist ein Thema, das verlässlich für Emotionen sorgt: das Schließen von Postfilialen, die dann durch einen Postpartner ersetzt werden. Von einst 200 Filialen gibt es in der Steiermark aktuell noch 53, vier weitere sind akut gefährdet. Das zuständige Ministerium sieht sich nur am Spielfeldrand und will nicht eingreifen.