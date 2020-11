Das eigentliche Drama spielt sich in der SPÖ ab

Trotz vieler Mängel steht die Kanzlerpartei in den Umfragen aber gut da. Das liegt nur zum Teil an Sebastian Kurz und seinem im Verborgenen arbeitenden PR-Team. Es gibt auch einfach keine sichtbaren Alternativen. Die FPÖ ist nach dem Totalschaden ein Wrack. Die NEOS sind pinke Punkte in der politischen Landschaft - mehr nicht.