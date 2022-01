Stadlober auch im zweiten Tour-Sprint in Quali out

Distanzspezialistin Teresa Stadlober ist bei der Tour de Ski auch im zweiten Sprint-Bewerb nicht in die K.o.-Phase der besten 30 gekommen. Die Salzburgerin belegte am Neujahrstag in Oberstdorf in der klassischen Technik über 1,2 km Qualifikationsrang 36. Auf den Einzug ins Viertelfinale fehlten ihr rund zwei Sekunden.