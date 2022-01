Macron: 2022 kann Jahr des Pandemie-Endes sein

In seiner Silvester-Ansprache hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Landsleute auf weitere Härten in der Corona-Pandemie eingeschworen, gleichzeitig aber auch optimistische Töne angeschlagen. „Die kommenden Wochen werden schwierig, das wissen wir alle“, sagte Macron in der am Freitagabend ausgestrahlten Rede. „Das Virus zirkuliert und wird noch stärker zirkulieren.“