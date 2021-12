Menschenschlangen vor Feuerwerks-Ständen in Wien!

Die Polizei will zum Jahreswechsel die Einhaltung der Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes besonders genau überwachen. Insbesondere der „Silvesterknallerei“ und der verbotenen Böllerverwendung im urbanen Bereich soll mit allen zur Verfügung stehenden Befugnissen begegnet werden - es drohen Geldstrafen bis zu 3600 Euro. Dies hindert viele Menschen aber nicht daran, sich mit Knallkörpern einzudecken. So etwa beobachtet in 1120 Wien. Mehr als 100 Menschen standen stundenlang Schlange, um sich mit Raketen, Knallern & Co. einzudecken.