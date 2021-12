US-Gesundheitsbehörde warnt vor Kreuzfahrten

„Deutlich weniger Fälle als an Land“

Der Verband der Kreuzfahrtindustrie in den USA (CLIA) bezeichnete den Beschluss der Behörde als verwirrend. Es gebe auf den Schiffen nur sehr wenig Corona-Fälle. „Deutlich weniger als an Land“, erklärte der Verband. Zu Beginn der Pandemie hatte die Behörde Kreuzfahrten zeitweise komplett untersagt.