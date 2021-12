Nassschneelawine ging am Arlberg auf Skiroute ab

Am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr ging die Meldung ein, dass im Skigebiet von Schröcken am Arlberg auf dem Wanderweg zum Körbersee in einer Seehöhe von gut 1700 Meter ein Schneebrett abgegangen sei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein etwa 16 Meter langes, 6 Meter breites und 1,6 Meter tiefes Nassschneebrett festgestellt werden, welches den Wanderweg bzw. die Skioute 310 zum Teil verlegt hatte.