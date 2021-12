14-Jährige erschossen: Eltern fordern Aufklärung

Die Eltern einer 14-Jährigen, die bei einem Polizeieinsatz in den USA versehentlich erschossen wurde, fordern Gerechtigkeit für ihre Tochter. Valentina wurde in der Umkleidekabine eines Kaufhauses von einer Kugel getroffen und starb in den Armen ihrer Mutter. Unter Tränen trat diese am Mittwoch vor die Presse (siehe Video oben).