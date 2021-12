Seit 30 Jahren sind Frauen bei der Polizei

Bedenken wegen körperlicher Eignung

Eine Frau in Uniform mitten in einer Männerdomäne - was überwog: dumme Kommentare oder doch die Bereitschaft zur Akzeptanz? „Natürlich gab es da intern einige, die Bedenken hatten, dass wir dem nicht gewachsen sind, gerade was die körperliche Eignung betrifft oder den Mut in einer Gefahrensituation. Viele fürchteten auch, dass wir ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen. Einige waren extrem ablehnend und sagten offen, dass wir zu den Kindern heim und an den Herd gehören“, schildert Jud ihre Anfänge. „Aber ich hatte das Glück, dass ich ältere Kollegen hatte, deren Frauen auch gearbeitet haben und die das akzeptierten.“