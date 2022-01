Für jeden etwas: Die interessantesten Spiele 2022

„Dying Light 2“ führt den Prügel-, Baller- und Parkour-Gameplaymix des ersten Teils am 4. Februar am PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen fort. In dem Open-World-Game behauptet man sich als Spieler in einer Zombie-Apokalypse, in der es nicht nur die lebenden Toten, sondern auch rivalisierende Banden Überlebender auf den Spieler abgesehen haben.