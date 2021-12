Bei Zweifel erfolgt vorsorglich ein Corona-Aufruf

Weil eine Servicekraft der berühmten Kitzloch-Bar in Ischgl positiv getestet wurde und am Heiligen Abend Dienst hatte, startete das Land am Montag einen öffentlichen Aufruf. Mittlerweile steht auch fest, dass die Person doch mit Omikron infiziert war. Am Dienstag erfolgten zwei Aufrufe, weil eine infizierte Person am 21. Dezember mit dem Railjet Xpress von Innsbruck nach Wien und am selben Tag wieder retour fuhr und eine andere sich am 20. Dezember in einem Fitnessstudio in Wörgl aufgehalten hatte.