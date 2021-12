Omikron-Infizierter mit Zug von Tirol nach Wien

„Nachdem ein positives Coronavirus-Testergebnis mit nachgewiesener Omikron-Mutation für eine Person aus Tirol vorliegt, die sich laut den behördlichen Erhebungen am Dienstag, 21. Dezember, in ÖBB-Railjets für die Fahrt Innsbruck-Wien-Innsbruck aufgehalten hat, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf“, heißt es in einer Aussendung des Landes.