Omikron-Infizierter war in Wörgler Fitnessstudio

Nach Bekanntwerden eines positiven Corona-Falles mit nachgewiesener Omikron-Mutation startete die Tiroler Gesundheitsbehörde am Dienstagnachmittag vorsorglich einen öffentlichen Aufruf. Die infizierte Person hielt sich am Montag, 20. Dezember, im Fitnessstudio „X-Pack“ in Wörgl (Bezirk Kufstein) auf.