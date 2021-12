„Kitzloch“-Mitarbeiter doch mit Omikron infiziert

Kellner wegen Allergie nicht geimpft

Der öffentliche Aufruf der Tiroler Gesundheitsbehörden sorgt seit Montag für Aufsehen. Die betroffene Person verspürte seit Samstag Symptome und hatte zuletzt am Freitag im Lokal gearbeitet. Personen, die sich am 23. und/oder 24. Dezember ebenfalls in der Bar aufhielten, wurden - wie in solchen Fällen üblich - gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Mitarbeiter ungeimpft sei - dies aber wegen einer Allergie.