Corona-Alarm im „Kitzloch“ ruft VSV auf den Plan

Der öffentliche Aufruf der Tiroler Gesundheitsbehörden sorgte am Montag für Aufsehen. Eine Servicekraft des „Kitzloch“, das zu Beginn der Pandemie im März 2020 mitsamt Ischgl international in die Schlagzeilen geraten war, wurde positiv auf Corona getestet. Die betroffene Person verspürte seit Samstag Symptome und hatte zuletzt am Freitag im Lokal gearbeitet. Personen, die sich am 23. und/oder 24. Dezember ebenfalls in der Bar aufhielten, wurden - wie in solchen Fällen üblich - gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen.