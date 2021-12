VdB sicher: „Ruf Österreichs ist nach wie vor gut“

Sein Verhältnis zur türkis-grünen Regierung beschrieb das Staatsoberhaupt so: „Im Großen und Ganzen ziehen wir alle an einem Strang. Dass wir in der Vergangenheit manchmal nicht ganz derselben Meinung waren, tut dem keinen Abbruch.“ Kein Konsens etwa herrscht in der Flüchtlingspolitik: „Es ist kein Geheimnis, dass ich in der Migrations- und Bleiberechtspolitik eine andere Haltung vertrete als die ÖVP“, so Van der Bellen.