Variante am Vormarsch - Täglich mehr Omikron-Fälle

Mit Abstand die meisten Fälle wurden mit 1153 in Wien - wo Omikron bereits dominiert - verzeichnet, dahinter folgen Niederösterreich mit 172 bestätigten Omikron-Fällen und Salzburg mit 151. In Oberösterreich gab es 144 Ansteckungen mit Omikron, dahinter folgen Tirol (94), Vorarlberg (48) und das Burgenland (24). Die wenigsten Fälle gab es laut EMS-Falldatenstand in Kärnten (19). Die Zahlen verdeutlichen, mit welch rascher Geschwindigkeit die Omikron-Variante ausbreitet: Ende November (KW 47) gab es österreichweit nur sechs Fälle.