Biontech-Chef rät zu Booster nach drei Monaten

Nach dem Auftauchen der neuen Virusvariante Omikron kündigte Biontech an, bereits einen angepassten Impfstoff zu entwickeln. „Dieses Vakzin könnte dann bereits bei der vierten Impfung verwendet werden. Ob wir den Schlüssel für eine volle Produktion überhaupt umdrehen, ist noch nicht entschieden. Momentan sind verschiedene Omikron-Varianten unterwegs, und es ist noch nicht klar, welche sich durchsetzt und welche dann im Impfstoff sein soll“, so der Biontech-Gründer gegenüber „Spiegel“. Ob überhaupt ein neuer Impfstoff notwendig sei, werde sich wohl erst in einigen Wochen herausstellen.